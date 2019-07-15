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Барселона анонсировала презентацию монумента Кройфа на Камп Ноу

15 июля 23:34 19 Читати українською
Барселона анонсировала презентацию монумента Кройфа на Камп Ноу
Йохан Кройф / Фото из открытых источников

Легенда Барселоны Йохан Кройф будет увековечен на домашней арене "блаугранас".

Барселона установит на Камп Ноу монумент легендарному нидерландскому форварду Йохану Кройфу, сообщает официальный сайт клуба.

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Презентация запланирована на 26 августа. Кроме этого, на следующий состоится открытие названной в честь Кройфа новой арены в учебном комплексе каталонского клуба, в рамках которого юношеские команды Барселоны и Аякса сыграют товарищеский матч.

Напомним, Йохан Кройф защищал цвета Барселоны в 1973-1978 годах в статусе игрока, а позже возглавил команду в 1988-1996.

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Теги
Испания Барселона Барселона Йохан Кройфф Камп Ноу
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