Барселона анонсировала презентацию монумента Кройфа на Камп Ноу

Легенда Барселоны Йохан Кройф будет увековечен на домашней арене "блаугранас".

Барселона установит на Камп Ноу монумент легендарному нидерландскому форварду Йохану Кройфу, сообщает официальный сайт клуба.

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Презентация запланирована на 26 августа. Кроме этого, на следующий состоится открытие названной в честь Кройфа новой арены в учебном комплексе каталонского клуба, в рамках которого юношеские команды Барселоны и Аякса сыграют товарищеский матч.

Напомним, Йохан Кройф защищал цвета Барселоны в 1973-1978 годах в статусе игрока, а позже возглавил команду в 1988-1996.

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