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На стадіоні Аякса презентували погруддя і мозаїчну стіну Кройфа

08:51 281 Читать на русском
На стадіоні Аякса презентували погруддя і мозаїчну стіну Кройфа
Вім Сурбір та Едвін ван дер Сар / фото: ФК Аякс

Погруддя легенди голландського і світового футболу Йохана Кройфа встановили на домашньому стадіоні Аякса Йохан Кройф Арена.

Скульптура встановлена ​​біля центрального входу на спортивну споруду, де також викладена мозаїка на честь колишнього футболіста Аякса, інформує прес-служба клубу.

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На церемонії відкриття були присутні колишній партнер Кройфа по команді Вім Сурбір і генеральний директор клубу Едвін ван дер Сар.

Триразовий володар "Золотого м'яча" помер на 69-му році життя 24 березня 2016 року.

Теги
Світ Йохан Кройф Арена Едвін ван дер Сар Едвін ван дер Сар Аякс Аякс Йохан Кройф
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