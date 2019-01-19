На стадіоні Аякса презентували погруддя і мозаїчну стіну Кройфа

Погруддя легенди голландського і світового футболу Йохана Кройфа встановили на домашньому стадіоні Аякса Йохан Кройф Арена.

Скульптура встановлена ​​біля центрального входу на спортивну споруду, де також викладена мозаїка на честь колишнього футболіста Аякса, інформує прес-служба клубу.

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На церемонії відкриття були присутні колишній партнер Кройфа по команді Вім Сурбір і генеральний директор клубу Едвін ван дер Сар.

Триразовий володар "Золотого м'яча" помер на 69-му році життя 24 березня 2016 року.