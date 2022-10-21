Після поразки в Ель Класіко Барселона "відірвалася" на Вільяреалі (3:0) у матчі 10 туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

У ЗМІ цього тижня з'явилася інформація про те, що президент Барселони Жоан Лапорта зневірився у головному тренері команди Хаві. Що ж, наставник "блаугранас" відповів переконливою перемогою над торішнім півфіналістом Ліги чемпіонів.

Барселона реабілітувалась за поразку в Ель Класіко – Лєвандовскі і Ко розгромили Вільяреал за 7 хвилин

Семи хвилин у середині першого тайму Роберту Лєвандовскі та компанії вистачило для того, щоб закрити питання щодо переможця у цій зустрічі.

З 31 по 38 хвилину польський суперфорвард оформив дубль, а Ансу Фаті довів рахунок до великого. Також гольовими передачами відзначилися Жорді Альба та Гаві.

Завдяки цій перемозі Барселона знову піднялася на другий рядок у турнірній таблиці. Каталонці відстають від Реала на три очки.

Вільяреал – дев'ятий.