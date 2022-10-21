После поражения в Эль Класико Барселона "оторвалась" на Вильярреале (3:0) в матче 10-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

В СМИ на этой неделе появилась информация о том, что президент Барселоны Жоан Лапорта разуверился в главном тренере команды Хави. Что ж, наставник "блаугранас" ответил убедительной победой над прошлогодним полуфиналистом Лиги чемпионов.

Барселона реабилитировалась за поражение в Эль Класико – Левандовски и Ко разгромили Вильярреал за 7 минут

Семи минут в середине первого тайма Роберту Левандовски и компании хватило для того, чтобы закрыть вопрос о победителе в этой встрече.

С 31 по 38 минуту польский суперфорвард оформил дубль, а Ансу Фати довёл счёт до крупного. Также голевыми передачами отметились Жорди Альба и Гави.

Благодаря этой победе Барселона снова поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Каталонцы отстают от Реала на три очка.

Вильярреал – девятый.