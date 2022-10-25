Чоловік, який проживав у Барселоні, через соцмережі отримував вказівки від терористів. Щоб довести свою відданість організації, Амрані повинен був здійснити теракт на головному матчі в іспанському футболі за допомогою безпілотника.

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Дату, на коли планували теракт, слідство не розголошує. Злочинця вдалося затримати у травні 2020 року. Ймовірно, його намірам також зашкодила пандемія, адже через поширення COVID-19 матчі масово скасовували. Напередодні у Мадриді завершився суд над Яссі Амрані, повідомляє AFP. Злочинець сяде за ґрати на 3 роки.

Зазначається, що ісламісти також планували теракти біля Храму Святого Сімейства в Барселоні та поруч з Ейфелевою вежею.