Человек, проживавший в Барселоне, через соцсети получал указания от террористов. Чтобы доказать свою преданность организации, Амрани должен был совершить теракт на главном матче в испанском футболе с помощью беспилотника.

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Дату, когда планировали теракт, следствие не разглашает. Преступника удалось задержать в мае 2020 года. Вероятно, его намерениям также повредила пандемия, ведь из-за распространения COVID-19 матчи массово отменялись. Накануне в Мадриде завершился суд над Ясси Амрани, сообщает AFP. Преступник сядет за решетку на 3 года.

Исламисты также планировали теракты возле Храма Святого Семейства в Барселоне и рядом с Эйфелевой башней.