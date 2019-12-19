Барселона – Реал: понад 50 людей постраждало внаслідок заворушень біля Камп Ноу

Перше в сезоні Ель Класіко супроводжувалося гучними протестами на вулицях Барселони. Не обійшлося без травм.

Два каталонські полісмени зазнали серйозних травм, ще 53 людини отримали легкі поранення під час заворушень на вулицях навколо Камп Ноу, повідомляє Marca.

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Радикальне угруповування Tsunami Democràtic підготувало гучні протести під Ель Класіко, щоб привернути увагу до питання незалежності Каталонії. Протестувальники встановлювали барикади посеред вулиць, підпалювали сміттєві баки та кидали каміння в поліцію, через що двох стражів порядку довелося госпіталізувати.

MAJOR BREAKING: Riot police attacks pro-independence protesters outside the Camp Nou stadium. pic.twitter.com/69WW2tPnfx — Catalans for Yes (@CatalansForYes) December 18, 2019

Акції проходили під гаслом "Іспаніє, сядь і поговори!" Такі ж банери можна було бачити під час матчу на трибунах.

“Spain sit and talk” i “Freedom” les dues pancartes exhibides al lateral del Camp Nou abans de l’inici del Barça-Madrid pic.twitter.com/sT2FMIBip6 — Carles Viñas (@CarlesVinyas) December 18, 2019

Нагадаємо, спочатку Ель Класіко мало відбутися 26 жовтня, але через масові демонстрації прихильників незалежності Каталонії поєдинок був перенесено на 18 грудня. Гра завершилася нульовою нічиєю.

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