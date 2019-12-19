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Барселона – Реал: понад 50 людей постраждало внаслідок заворушень біля Камп Ноу

10:44 203 Читать на русском
Барселона – Реал: понад 50 людей постраждало внаслідок заворушень біля Камп Ноу
Протести біля Камп Ноу / EPA

Перше в сезоні Ель Класіко супроводжувалося гучними протестами на вулицях Барселони. Не обійшлося без травм.

 

Два каталонські полісмени зазнали серйозних травм, ще 53 людини отримали легкі поранення під час заворушень на вулицях навколо Камп Ноу, повідомляє Marca.

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Радикальне угруповування Tsunami Democràtic підготувало гучні протести під Ель Класіко, щоб привернути увагу до питання незалежності Каталонії. Протестувальники встановлювали барикади посеред вулиць, підпалювали сміттєві баки та кидали каміння в поліцію, через що двох стражів порядку довелося госпіталізувати.

Акції проходили під гаслом "Іспаніє, сядь і поговори!" Такі ж банери можна було бачити під час матчу на трибунах.

Нагадаємо, спочатку Ель Класіко мало відбутися 26 жовтня, але через масові демонстрації прихильників незалежності Каталонії поєдинок був перенесено на 18 грудня. Гра завершилася нульовою нічиєю.

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