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Барселона – Реал: поліція затримала активіста ІДІЛ, який планував теракт під час Ель Класіко

16:19 123 Читать на русском
Барселона – Реал: поліція затримала активіста ІДІЛ, який планував теракт під час Ель Класіко
Камп Ноу / Getty images

В столиці Каталонії 8 травня був затриманий громадянин Марокко, який підозрюється в організації терористичного акту.

Чоловік готував замах на життя уболівальників поблизу стадіону Камп Ноу в день матчу Барселона – Реал. Розглядав він і інші ігри, але Ель Класіко вважав пріоритетним. Його планам завадила пандемія коронавірусу і введений карантин, повідомляє La Sexta.

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За інформацією видання, що чоловік мав намір направити дрон на стадіон, хоча влада поки не знайшла цьому доказів. Зараз правоохоронні органи намагаються з'ясувати, яким саме чином марокканець планував влаштувати теракт.

Зазначається, що марокканець був одержимий екстремістськими відеороликами, створеними і поширеними послідовниками ІДІЛ. У своїх соцмережах чоловік виявляв підтримку терористичної організації та ненависть до Заходу. Поліція стежила за ним протягом декількох місяців і затримала під час порушення карантину.

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Барселона Барселона Камп Ноу Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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