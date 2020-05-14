Барселона – Реал: поліція затримала активіста ІДІЛ, який планував теракт під час Ель Класіко

В столиці Каталонії 8 травня був затриманий громадянин Марокко, який підозрюється в організації терористичного акту.

Чоловік готував замах на життя уболівальників поблизу стадіону Камп Ноу в день матчу Барселона – Реал. Розглядав він і інші ігри, але Ель Класіко вважав пріоритетним. Його планам завадила пандемія коронавірусу і введений карантин, повідомляє La Sexta.

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За інформацією видання, що чоловік мав намір направити дрон на стадіон, хоча влада поки не знайшла цьому доказів. Зараз правоохоронні органи намагаються з'ясувати, яким саме чином марокканець планував влаштувати теракт.

Зазначається, що марокканець був одержимий екстремістськими відеороликами, створеними і поширеними послідовниками ІДІЛ. У своїх соцмережах чоловік виявляв підтримку терористичної організації та ненависть до Заходу. Поліція стежила за ним протягом декількох місяців і затримала під час порушення карантину.

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