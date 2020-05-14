Барселона – Реал: полиция задержала активиста ИГИЛ, который планировал теракт во время Эль Класико

В столице Каталонии 8 мая был задержан гражданин Марокко, который подозревается в организации террористического акта.

Мужчина готовил покушение на жизнь болельщиков возле стадиона Камп Ноу в день матча Барселона – Реал. Рассматривал он и другие игры, но Эль Классико считал приоритетным. Его планам помешала эпидемия коронавируса и введенный карантин, сообщает La Sexta.

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По информации издания, мужчина намеревался направить дрон на стадион, хотя власти пока не нашла этому доказательств. Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, каким именно образом марокканец собирался устроить теракт.

Отмечается, что марокканец был одержим экстремистскими видеороликами, созданными и распространенными последователями ИГИЛ. В своих соцсетях мужчина выказывал поддержку террористической организации и ненависть к Западу. Полиция следила за ним в течение нескольких месяцев и задержала во время нарушения карантина.

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