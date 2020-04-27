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Приниження Реала в Лізі чемпіонів – як Мессі забив свій найкрасивіший гол в Ель Класіко

27 квітня 18:26 4060 Читать на русском
Приниження Реала в Лізі чемпіонів – як Мессі забив свій найкрасивіший гол в Ель Класіко
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

27 квітня 2011 року Барселона зіграла перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала на Сантьяго Бернабеу.

Перемогу Барселоні з рахунком 2:0 гарантував дубль Ліонеля Мессі. Особливим став другий гол аргентинця, який вважається одним з найкрасивіших м'ячів, забитих у протистояннях "класичних" суперників.

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Мессі отримав м'яч у середині поля, пройшов повз п'ятьох гравців мадридської команди і спокійно покотив у дальній кут повз дезорієнтованого Касільяса. Вражає сама легкість, з якою Ліонель пошив у дурні своїх опонентів.

Додамо, що сезон 2010/2011 став одним із найуспішніших для Барселони. Каталонці під керівництвом Пепа Гвардіоли стали переможцями Ліги чемпіонів, чемпіонами Іспанії, фіналістами національного Кубка і володарями Суперкубка.

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Теги
Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу
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