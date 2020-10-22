Головним арбітром матчу Барселона – Реал став Хуан Мартінес Мунуера. Відеоасистентом VAR призначили Хосе Марію Санчеса Мартінеса.

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Як повідомляє Marca, для Мануери це буде перше Ель Класіко в кар'єрі. До цього він 24 рази працював на матчах Реала – 15 перемог, 5 нічиїх і 4 поразки "вершкових". А матчі Барселони рефері обслуговував 21 раз – 15 перемог, 3 нічиї та 3 поразки "блаугранас".

Нагадаємо, перше в сезоні Ель Класіко відбудеться вже в суботу, 24 жовтня. Початок центрального двобою 7-туру о 17:00.

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