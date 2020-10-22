Главным арбитром матча Барселона – Реал стал Хуан Мартинес Мунуэра. Видеоасистентом VAR назначили Хосе Марию Санчеса Мартинеса.

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Как сообщает Marca, для Мануэры это будет первое Эль Класико в карьере. До этого он 24 раза работал на матчах Реала – 15 побед, 5 ничьих и 4 поражения "сливочных". А матчи Барселоны рефери обслуживал 21 раз – 15 побед, 3 ничьи и 3 поражения "блаугранас".

Напомним, первое в сезоне Эль Классико состоится уже в субботу, 24 октября. Начало центрального поединка 7-тура в 17:00.

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