Хаві напередодні Класіко отримав серйозне підсилення, оскільки багато гравців повернулися до тренувань у загальній групі. Де Йонг і Педрі все одно не встигли відновитися та не потрапили у заявку на матч з Реалом.

Барселона – Реал Мадрид: анонс Ель Класіко у Ла Лізі

А от інші зірки готові грати. Лєвандовскі, Рафінья та Кунде повертаються в склад. Поляк через травму гомілки не грав з початку жовтня, бразилець пропустив чотири матчі через м'язове пошкодження, а француз мав проблеми з коліном.

Матч Барселона – Реал відбудеться у сьогодні о 17:15 за Києвом. Мадрид посідає друге місце в чемпіонаті, а Барса йде третьою, програючи принциповому супернику один бал.