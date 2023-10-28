Хави накануне Класико получил серьезное усиление, поскольку многие игроки вернулись к тренировкам в общей группе. Де Йонг и Педри не успели восстановиться и не попали в заявку на матч с Реалом.

Барселона – Реал Мадрид: анонс Эль Класико в Ла Лиге

А вот другие звезды готовы играть. Левандовски, Рафинья и Кунде возвращаются в состав. Поляк из-за травмы лодыжки не играл с начала октября, бразилец пропустил четыре матча из-за мышечного повреждения, а у француза были проблемы с коленом.

Матч Барселона – Реал состоится сегодня в 17:15 по Киеву. Мадрид занимает второе место в чемпионате, а Барса идет третьей, проигрывая принципиальному сопернику один балл.