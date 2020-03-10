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Барселона – Наполі: каталонці вирішили не пускати глядачів на трибуни

12:12 326 Читать на русском
Барселона – Наполі: каталонці вирішили не пускати глядачів на трибуни
Ліонель Мессі / Reuters

Барселона ухвалила рішення провести матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти Наполі за порожніх трибун.

 

Клуб був змушений погодитися з рекомендаціями Женералітату Каталонії, інформує офіційний сайт "блаугранас".

Два матчі Ліги Європи відбудуться без глядачів через загрозу коронавірусу

Сьогодні (10 березня) відбулася зустріч між представниками Барселони та керівниками місцевого міністерства охорони здоров'я, на якій обговорили ризики поширення коронавірусу в регіоні. Клуб сподівався дозволити вхід на трибуни власникам абонементів, однак навіть такий варіант довелося відкинути. Таким чином, "блаугранас" боротимуться з Наполі без підтримки рідних вболівальників.

Нагадаємо, матч Барселона – Наполі відбудеться 18 березня, у першому поєдинку команди розписали нічию 1:1.

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Ліга чемпіонів коронавірус Барселона Барселона Барселона - Наполі
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