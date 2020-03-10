Барселона – Наполі: каталонці вирішили не пускати глядачів на трибуни

Барселона ухвалила рішення провести матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти Наполі за порожніх трибун.

Клуб був змушений погодитися з рекомендаціями Женералітату Каталонії, інформує офіційний сайт "блаугранас".

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Сьогодні (10 березня) відбулася зустріч між представниками Барселони та керівниками місцевого міністерства охорони здоров'я, на якій обговорили ризики поширення коронавірусу в регіоні. Клуб сподівався дозволити вхід на трибуни власникам абонементів, однак навіть такий варіант довелося відкинути. Таким чином, "блаугранас" боротимуться з Наполі без підтримки рідних вболівальників.

Нагадаємо, матч Барселона – Наполі відбудеться 18 березня, у першому поєдинку команди розписали нічию 1:1.

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