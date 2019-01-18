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Барселона – Леванте: Дембеле оформив неймовірно курйозний дубль за 2 хвилини

17 січня 23:35 1450 Читать на русском
Барселона – Леванте: Дембеле оформив неймовірно курйозний дубль за 2 хвилини
Дембеле забив курйозні голи / фото: ФК Барселона

Атакувальний хавбек Барселони Усман Дембеле відзначився дублем в матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Леванте.

Барселона після першого тайму матчу-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії перемагає Леванте з рахунком 2:0. Обидва м'ячі в активі Усмана Дембеле. Вийшли вони доволі курйозними.

На 30-й хвилині захисник гостей вибивав м'яч, проте влучив у Дембеле, після чого м'яч влетів у ворота. До слова, "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

А вже за хвилину хавбек оформив дубль – і не менше курйозно. Дембеле вийшов віч-на-віч з воротарем, обіграв його, проте пробив не надто вдало. Втім, голкіпер не чекав такого від Усмана та мимоволі став співавтором курйозного м'яча у власні ворота.

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Варто відзначити, що перед цим в одному з епізодів Дембеле просто розкішно обіграв декількох суперників. Це потрібно бачити. Фантастика!

Перший матч завершився перемогою Леванте з рахунком 2:1.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Барселона - Леванте: Четвер 17 січня 2019

Барселона
Матч завершено
3 : 0
Леванте
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