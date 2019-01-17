Леванте поскаржиться на Барселону через порушення регламенту Кубка Іспанії

Президент Леванте Кіко Каталан категорично налаштований на відновлення справедливості у скандалі з гравцем Барси, який не мав права з'являтись на полі у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Захисник Барси Чумі не мав права виходити на поле у першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Леванте (1:2) через перебір жовтих карток у поєдинках за дубль "блаугранас". Каталонці знехтували цим і 19-річний гравець з'явився на полі.

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Президент Леванте Кіко Каталан перед матчем-відповіддю запевнив журналістів, що не залишить цю справу напризволяще.

"Це непроста ситуація. Ми є людьми спорту і любимо домагатися перемог безпосередньо на футбольному полі. Однак збираємося подати скаргу в федерацію, незважаючи на те, як складеться сьогоднішній матч-відповідь", – цитує Каталана Marca.

За попередньою інформацією, рішення щодо інциденту прийматиметься завтра, 18 січня.

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