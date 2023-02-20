Барселона здолала Кадіс у 22-му турі іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Активність Феррана Торреса посприяла голу Серхі Роберто, який вдало зіграв на добиванні. А у доданий арбітром до першого тайму час з лінії штрафного результативно пробив Роберт Лєвандовскі.

Барса перемогла Кадіс – Лєвандовскі наздогнав Роналду за темпом голів, дві стійки врятували рекорд каталонців у Ла Лізі

Барсу по перерві двічі врятувала стійка, яка взяла на себе удари представників Кадіса. Підопічні Хаві закріпили лідерство, знову випереджаючи Реал на 8 залікових пунктів. "Жовта субмарина" залишилася поблизу зони вильоту.