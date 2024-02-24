Барселона здобула перемогу над Хетафе у 26 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Каталонці впевнено розгромили Хетафе. Рафінья, Феліш, де Йонг та Фермін Лопес оформили по голу. Барселона не програє вже шість матчів поспіль, а саме з 27 січня. Команда Хаві здобула чотири перемоги і двічі зіграла внічию.

Барселона впевнено розгромила Хетафе – каталонці випередили Довбика і Циганкова в турнірній таблиці

Завдяки перемозі Барселона перемістилася на другу сходинку, набравши 57 балів. Жирона відстає на один пункт, але як і Реал, у цьому турі участі ще не брали. Хетафе перебуває на 10 місці з 34 очками.