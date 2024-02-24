Барселона одержала победу над Хетафе в 26 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Каталонцы уверенно разгромили Хетафе. Рафинья, Фелиш, де Йонг и Фермин Лопес оформили по голу. Барселона не проигрывает уже шесть матчей подряд, а именно с 27 января. Команда Хави одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.

Барселона уверенно разгромила Хетафе – каталонцы опередили Довбыка и Цыганкова в турнирной таблице

Благодаря победе Барселона переместилась на вторую строчку, набрав 57 баллов. Жирона отстает на один пункт, но как и Реал, в этом туре участия еще не принимали. Хетафе находится на 10 месте с 34 очками.