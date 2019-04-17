Барселона – фаворит у боротьбі за Де Лігта

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт знаходиться за крок до переходу в каталонський клуб

Керівництво Барселони максимально наблизилось до підписання Маттейса Де Лігта, повідомляє ESPN.

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Конкуренцію "блаугранас" намагаються скласти Баварія та Ювентус, але сам лідер Аякса вже вирішив, що хоче переїхати саме на Камп Ноу.

Варто відзначити, що Барселона вже встигла підписати 21-річного Френкі де Йонга, який є одноклубником Маттейса.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Де Лігт провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

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