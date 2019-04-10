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Де Лігт – наймолодший капітан в історії чвертьфіналів Ліги чемпіонів

22:58 17 Читать на русском
Де Лігт – наймолодший капітан в історії чвертьфіналів Ліги чемпіонів
Маттейс де Лігт проти Манджукіча / Соцмережі

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт встановив абсолютний рекорд чвертьфіналів Ліги чемпіонів.

46’ Давід Нерес
 
Кріштіану Роналду 45’
45’ Кріштіану Роналду
46’ Давід Нерес

Захисник вийшов у стартовому складі Аякса на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса у якості капітана своєї команди.

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Таким чином Де Лігт у свої 19 років став наймолодшим футболістом, який вийшов на поле з капітанською пов’язкою на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів, повідомляє Sport.es.

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До слова, після першого тайму поєдинку між Аяксом та Ювентусом перемагає "стара синьйора" з рахунком 1:0. На 45-й хвилині відзначився Кріштіану Роналду.

Теги
Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Аякс - Ювентус Аякс Аякс Ліга чемпіонів
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