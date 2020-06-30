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Барселона – Атлетіко: Сімеоне відреагував на конфлікт у таборі "блаугранас"

10:28 - Читать на русском
Барселона – Атлетіко: Сімеоне відреагував на конфлікт у таборі "блаугранас"
Дієго Сімеоне / Getty Images

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з Барселоною у рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії.

 

"Конфлікт в Барселоні? Я не буду говорити про інші роздягальні, лише про нашу – ми завжди повинні захищати її. Я повинен керувати емоціями кожного футболіста. Важливим є те, що вони грають добре, і ми беремо на себе повну відповідальність за емоційну роль.

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Що робити, якщо в роздягальні бунтують? Я б не сказав вам і спробував би вирішити це природним чином у роздягальні, на тренуванні або за чашкою кави.

Ми зіграли багато матчів проти Барселони і не збираємося сильно змінюватися, ми будемо сильною оборонною командою з багатьма півзахисниками. На нас чекає матч проти найкращої команди у світі з екстраординарними футболістами, які вигравали Лігу чемпіонів і які не будуть опускати руки до кінця, тому що вони хочуть і звикли перемагати", – цитує Сімеоне видання Marca.

Нагадаємо, поєдинок між "блаугранас" і "матрацниками" відбудеться вже сьогодні, 30 червня, о 23:00 за київським часом. Атлетіко після 32-х турів посідає третю сходинку турнірної таблиці, Барселона – друга.

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Барселона Барселона Іспанія Атлетіко Атлетіко Барселона - Атлетіко Дієго Дієго Сімеоне
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