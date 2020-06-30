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Барселона – Атлетико: Симеоне отреагировал на конфликт в лагере "блаугранас"

10:28 - Читати українською
Барселона – Атлетико: Симеоне отреагировал на конфликт в лагере "блаугранас"
Диего Симеоне / Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Барселоной в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

 

"Конфликт в Барселоне? Я не буду говорить о других раздевалках, только о нашей – мы всегда должны защищать ее. Я должен управлять эмоциями каждого футболиста. Важно то, что они играют хорошо, и мы берем на себя полную ответственность за эмоциональную роль.

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Что делать, если в раздевалке бунтуют? Я бы не сказал вам и попытался решить это естественным образом в раздевалке, на тренировке или за чашкой кофе.

Мы сыграли много матчей против Барселоны и не собираемся сильно меняться, мы будем сильной оборонительной командой со многими полузащитниками. Нас ждет матч против лучшей команды в мире с экстраординарными футболистами, которые выигрывали Лигу чемпионов и которые не будут опускать руки до конца, потому что они хотят и привыкли побеждать", – цитирует Симеоне издание Marca.

Напомним, поединок между "блаугранас" и "матрасниками" состоится уже сегодня, 30 июня, в 23:00 по киевскому времени. Атлетико после 32-х туров занимает третью строчку турнирной таблицы, Барселона – вторая.

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Барселона Барселона Испания Атлетико Атлетико Барселона - Атлетико Диего Диего Симеоне
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