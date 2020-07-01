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Месси забил 700-й гол в карьере, перехитрив Облака шедевральным пенальти

1 июля 00:41 - Читати українською
Месси забил 700-й гол в карьере, перехитрив Облака шедевральным пенальти
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Поединок 33-го тура Ла Лиги Барселона – Атлетико стал знаковым для Лионеля Месси.

12’ Диего Коста
50’ Лионель Месси
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньигес 62’
12’ Диего Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Лионель Месси
62’ Сауль Ньигес

Лионель Месси реализовал пенальти в ворота Атлетико в рамках центрального поединка 33-го тура чемпионата Испании.

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Этот гол стал 700-м в карьере 33-летнего аргентинца. 630 голов форвард забил в футболке Барселоны, а 70 мячей – за сборную Аргентины.

Напомним, Криштиану Роналду забил свой 700-й гол в октябре прошлого года. Всего у португальца 726 голов.

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Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Лионель Месси Барселона - Атлетико
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