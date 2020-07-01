Месси забил 700-й гол в карьере, перехитрив Облака шедевральным пенальти

Поединок 33-го тура Ла Лиги Барселона – Атлетико стал знаковым для Лионеля Месси.

Лионель Месси реализовал пенальти в ворота Атлетико в рамках центрального поединка 33-го тура чемпионата Испании.

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Этот гол стал 700-м в карьере 33-летнего аргентинца. 630 голов форвард забил в футболке Барселоны, а 70 мячей – за сборную Аргентины.

Напомним, Криштиану Роналду забил свой 700-й гол в октябре прошлого года. Всего у португальца 726 голов.