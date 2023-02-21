Премьер-министр Испании Педро Санчес опасается, что скандал вокруг Барселоны может повлиять на совместную заявку своей страны с Португалией и Украиной на проведение ЧМ-2030.

Санчес считает, что ФИФА может аннулировать совместную заявку Испании, Португалии и Украины на проведение ЧМ-2030 из-за "Барсагейта". Об этом информирует AS.

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Как только стало известно о том, что Барселона давала взятки бывшему главе судейского корпуса Испании, Санчес получил соответствующим структурам провести тщательное расследование этого дела. Он не хочет, чтобы из-за внутреннего скандала репутация Испании пострадала на международном уровне.

В то же время государственный секретарь Испании Франко Пардо заявил, что "дело Негрейры" не повлияет на общую заявку Испании, Португалии и Украины на ЧМ-2030.

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