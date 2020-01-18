Барріос перейшов у команду Марадони

Екс-форвард збірної Парагваю Лукас Барріос знову змінив клуб.

Колишній нападник дортмундської Борусії Лукас Барріос розірвав контракт з Ураканом і відтепер виступатиме за інший аргентинський колектив – Хімнасію Ла-Плата, повідомляє офіційний сайт клубу. 35-річний форвард підписав з командою, яку очолює легендарний Дієго Марадона, угоду на шість місяців.

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У поточному сезоні футболіст зіграв за Уракан 7 матчів, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. Найбільшу славу у Європі Барріос здобув, виступаючи за дортмундську Борусію, з якою двічі ставав чемпіоном Німеччини.

Окрім вищезгаданих колективів Лукас встиг пограти за: аргентинські Аргентінос Хуніорс (двічі) і Тігре,чілійські Депортес Темуко, Кобрелоа та Коло-Коло (двічі), мексиканський Атлас, китайський Гуанчжоу Евергранд, російський Спартак, французький Монпельє, бразильські Палмейрас та Греміо.

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