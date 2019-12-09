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Марадона осоромився під час матчу Хімнасії – кумедне падіння легенди

15:02 675 Читать на русском
Марадона осоромився під час матчу Хімнасії – кумедне падіння легенди
Дієго Марадона / BBC

Головний тренер Хімнасії Ла-Плата Дієго Марадона сконфузився під час матчу чемпіонату Аргентини проти Сентраль Кордоби (2:1).

Дієго Марадона вкотре привернув до себе усю увагу під час матчу Хімнасії Ла-Плати.

Марадона повернувся в Хімнасію через два дні після звільнення

Під час поєдинку легендарний аргентинець настільки емоційно відреагував на момент у грі, що не зміг втриматись на ногах та кумедно завалився на газон.

До слова, Хімнасія вирвала перемогу в Сентраль Кордоби (2:1), що дозволило підопічним Марадони набрати 14 очок та піднятись на 21 місце.

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