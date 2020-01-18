Барриос перешел в команду Марадоны

Экс-форвард сборной Парагвая Лукас Барриос снова сменил клуб.

Бывший нападающий дортмундской Боруссии Лукас Барриос разорвал контракт с Ураканом и отныне будет выступать за другой аргентинский коллектив – Химнасия Ла-Плата, сообщает официальный сайт клуба. 35-летний форвард подписал с командой, которую возглавляет легендарный Диего Марадона, соглашение на шесть месяцев.

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В текущем сезоне футболист сыграл за Уракан 7 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Наибольшую известность в Европе Барриос получил, выступая за дортмундскую Боруссию, с которой дважды становился чемпионом Германии.

Кроме вышеупомянутых коллективов Лукас успел поиграть за: аргентинские Аргентинос Хуниорс (дважды) и Тигре, чилийские Депортес Темуко, Кобрелоа и Коло-Коло (дважды), мексиканский Атлас, китайский Гуанчжоу Эвергранд, российский Спартак, французский Монпелье, бразильские Палмейрас и Гремио.

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