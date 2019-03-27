Барклі не шкодує про рішення змінити Евертон на Челсі

Півзахисник Челсі та збірної Англії Рос Барклі вважає, що його форма в цьому сезоні виправдала рішення змінити Евертон на Челсі.

"Я зараз далеко від своєї родини і живу один в Лондоні. Я перебуваю в зовсім іншому оточенні, ніж в Ліверпулі. Мені не вистачає часу з сім'єю, але це зовсім інше. Саме так я загартовуюсь як людина і як футболіст.

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З того часу, як я змінив команду, я кинув виклик самому собі, виграв трофеї і став краще діяти на футбольному полі. Я змінився в порівнянні з 18-річним мною. Моє харчування стало кращим. Мій підхід до ігор став більш ретельним. Я став більш розслаблений, і не думаю багато про зайві речі", – розповів Барклі в інтерв'ю Sky Sports.

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В поточному сезоні Барклі провів у складі Челсі 40 матчів в усіх турнірах, в яких відзначився 5 забитими голами та 5 асистами.