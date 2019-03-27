Баркли не жалеет о решении перейти из Эвертона в Челси

Полузащитник Челси и сборной Англии Росс Баркли считает, что его форма в этом сезоне оправдала решение поменять Эвертон на Челси.

"Я сейчас далеко от своей семьи и живу один в Лондоне. Я нахожусь в совершенно другом окружении, нежели в Ливерпуле. Мне не хватает времени с семьей, но это совсем другое. Именно так я закаляюсь как человек и как футболист.

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С тех пор, как я сменил команду, я бросил вызов самому себе, выиграл трофеи и стал лучше действовать на футбольном поле. Я изменился по сравнению с 18-летним мной. Мое питания стала лучше. Мой подход к играм стал более тщательным. Я стал более расслаблен, и не думаю много о лишних вещах", – рассказал Баркли в интервью Sky Sports.

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В текущем сезоне Баркли провел в составе Челси 40 матчей во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми голами и 5 ассистов.