Баранка оголосив кількість матчів в Україні, які могли бути договірними – цифри за три роки

Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка розповів про боротьбу з договірними матчами.

"Думаю, ми вже на 75% вирішили проблему договірних матчів. Кожного разу, коли виникає підозра щодо матчу, ми контактуємо з клубом. Якщо команда чиста, то там відразу починають діяти: співпрацюють з нами, спілкуються з молодими гравцями. Деякі клуби спрацювали дуже добре.

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За 2017 рік ми маємо 125 випадків підозрілих матчів. За 2018 й – близько 40. Маю на увазі всі змагання. Адже якщо брати УПЛ і Першу лігу, то можна сказати, що у нас лише два випадки. За останній рік в УПЛ було нуль підозрілих матчів. У Першій лізі є проблемна команда. Коли ми заборонили провайдеру відвідування стадіону, вони перестали грати договірні матчі і змінили половину складу.

Також є кілька підозрілих випадків в чемпіонатах U-19 і U-21. Це досі велика проблема для нас. Нам потрібно перевіряти все самим. Можливо, прозвучить абсурдно, але молоді гравці не усвідомлюють, наскільки серйозною є проблема договірних матчів. Думають, що це своєрідний жарт. Їх легко втягнути в корупційні схеми навіть невеликими грошима. Також в чемпіонатах U-19 і U-21 деякі тренери задіяні в цих справах", – сказав Баранка в коментарі Tribuna.com.

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