"Щоразу, коли він приходить у нову команду, там грають підозрілі матчі": Баранка потролив Севідова

Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка знайшов спільну рису у всіх командах Олександра Севідова.

"Читав інтерв’ю Севідова. Він справді дуже нефартова людина. Кожного разу, коли він приходить у нову команду, там грають підозрілі матчі.

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Як же йому не щастить. Мені дуже шкода, що з ним це постійно трапляється", – сказав Баранка у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, напередодні Франческо продовжив контракт з Українською асоціацією футболу ще на один рік. До слова, Баранка обіймає посаду голови Комітету з етики та чесної гри з квітня 2017 року.

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