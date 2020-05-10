Баранка объявил количество матчей в Украине, которые могли быть договорными – цифры за три года

Председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка рассказал о борьбе с договорными матчами.

"Думаю, мы уже на 75% решили проблему договорных матчей. Каждый раз, когда возникает подозрение относительно матча, мы контактируем с клубом. Если команда чистая, то там сразу начинают действовать: сотрудничают с нами, общаются с молодыми игроками. Некоторые клубы сработали очень хорошо.

"Каждый раз, когда он приходит в новую команду, там играют подозрительные матчи": Баранка потроллил Севидова

За 2017-й мы имеем 125 случаев подозрительных матчей. За 2018-й – около 40. Я говорю о всех соревнованих. Ведь если брать УПЛ и Первую лигу, то можно сказать, что у нас только два случая. За последний год в УПЛ было ноль подозрительных матчей. В Первой лиге есть проблемная команда. Когда мы запретили провайдеру посещения стадиона, они перестали играть договорные матчи и сменили половину состава.

Также есть несколько подозрительных случаев в чемпионатах U-19 и U-21. Это еще большая проблема для нас. Нам нужно проверять все самим. Возможно, прозвучит абсурдно, но молодые игроки не осознают, насколько серьезна проблема договорных матчей. Полагают, что это своеобразная шутка. Их легко втянуть в коррупционные схемы даже небольшими деньгами. Также в чемпионатах U-19 и U-21 некоторые тренеры задействованы в этих делах", – сказал Баранка в комментарии Tribuna.com.

Клуб Прімери нахабно купував матчі, але все одно вилетів: екс-гравець Барселони особисто передавав гроші