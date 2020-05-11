Бангура втратив роботу – екс-форвард Динамо розчарував навіть провінційний клуб

Колишній нападник київського Динамо Ісмаель Бангура став вільним агентом.

Гвінейський нападник французького клубу Мюлуз Ісмаель Бангура знову залишився без клубу, повідомляє видання Visionguinee.info.

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Екс-динамівець у листопаді минулого року уклав угоду з клубом Мюлуз, який виступав у четвертому за силою дивізіоні Франції. Проте днями контаркт з 35-річним футболістом було розірвано.

Причина банальна – клуб вважає, що внесок Бангура в успіхи команди "недостатній або навіть слабкий". Інформацію про відхід гвінейця також підтвердив спортивний директор клубу.

Нагадаємо, Ісмаель захищав кольори Динамо з 2007 по 2009 роки і зумів завоювати з киянами чемпіонство у сезоні 2008/09.

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