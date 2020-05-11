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Бангура потерял работу – экс-форвард Динамо разочаровал даже провинциальный клуб

20:18 108 Читати українською
Бангура потерял работу – экс-форвард Динамо разочаровал даже провинциальный клуб
Исмаэль Бангура / Фото из открытых источников

Бывший нападающий киевского Динамо Исмаэль Бангура стал свободным агентом.

Гвинейский нападающий французского клуба Мюлуз Исмаэль Бангура остался без клуба, сообщает издание Visionguinee.info.

Бангура признался, что приносило ему больше всего радости в Динамо

Экс-динамовец в ноябре прошлого года заключил соглашение с клубом Мюлуз, который выступал в четвертом по силе дивизионе Франции. Однако на днях контаркт с 35-летним футболистом был расторгнут.

Причина банальна – клуб считает, что вклад Бангура в успехи команды "недостаточный или даже слабый". Информацию об уходе гвинейца также подтвердил спортивный директор клуба.

Напомним, Исмаэль защищал цвета Динамо с 2007 по 2009 годы и сумел завоевать с киевлянами чемпионство в сезоне 2008/09.

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Мир Франция Исмаэль Бангура Исмаэль Бангура
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