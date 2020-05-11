Бангура потерял работу – экс-форвард Динамо разочаровал даже провинциальный клуб

Бывший нападающий киевского Динамо Исмаэль Бангура стал свободным агентом.

Гвинейский нападающий французского клуба Мюлуз Исмаэль Бангура остался без клуба, сообщает издание Visionguinee.info.

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Экс-динамовец в ноябре прошлого года заключил соглашение с клубом Мюлуз, который выступал в четвертом по силе дивизионе Франции. Однако на днях контаркт с 35-летним футболистом был расторгнут.

Причина банальна – клуб считает, что вклад Бангура в успехи команды "недостаточный или даже слабый". Информацию об уходе гвинейца также подтвердил спортивный директор клуба.

Напомним, Исмаэль защищал цвета Динамо с 2007 по 2009 годы и сумел завоевать с киевлянами чемпионство в сезоне 2008/09.

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