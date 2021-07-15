Шахтар епічним роликом презентував нову форму
Донецький Шахтар отримав новий дизайн ігрового екіпірування перед стартом сезону 2021/22.
Шахтар у своїх соцмережах опублікував відео, в якому продемонстрував свою нову форму на майбутній сезон.
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Окрім гравців, у проморолику взяв участь легенда клубу, а нині директор з футболу Даріо Срна. Новий комплект домашньої форми виконаний у помаранчевому кольорі з тонкими вертикальними смужками чорного кольору. У гостьовому варіанті кольори поміняні місцями.
Відзначимо, що з нового сезону Шахтар розпочав співпрацю із брендом Puma. Раніше сторони уклали п'ятирічний контракт.
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Домашня форма Шахтаря:
Гостьова форма Шахтаря: