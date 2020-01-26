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Банега влітку стане гравцем арабського Аль-Шабаб

11:25 153 Читать на русском
Банега влітку стане гравцем арабського Аль-Шабаб
Евер Банега / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Аргентини Евер Банега вирішив спробувати свої сили в екзотичному чемпіонаті.

Півзахисник Севільї Евер Банега вже визначився, де продовжить кар’єру. 31-річний екс-гравець Інтера та Валенсії, після закінчення контракту зі своїм поточним клубом, стане гравцем арабського колективу Аль-Шабаб, повідомляє офіційний Твіттер команди. Термін угоди з командою з Ер-Ріяда становить три роки.

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Нагадаємо, Банега розпочав професіональну кар’єру футболіста у 2007 році в аргентинському Бока Хуніорс. За рік він перебрався до табору Валенсії, де провів в оренді по одному сезону у мадридському Атлетіко та аргентинському Ньюеллс Олд Бойз. З 2014 по 2016 роки виступав за Севілью, звідки перейшов у міланський Інтер. Однак вже наступного сезону футболіст повернувся до севільського клубу.

У поточному сезоні Банега взяв участь у 23 матчах своєї команди, в яких відзначився 2 забитими м'ячами і віддав 7 результативних передач. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює футболіста у 15 млн євро.

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