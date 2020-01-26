Банега летом станет игроком арабского Аль-Шабаб

Полузащитник сборной Аргентины Эвер Банега решил попробовать свои силы в экзотическом чемпионате.

Полузащитник Севильи Эвер Банега уже определился, где продолжит карьеру. 31-летний экс-игрок Интера и Валенсии, после окончания контракта со своим текущим клубом станет игроком арабского коллектива Аль-Шабаб, сообщает официальный Твиттер команды. Срок соглашения с командой из Эр-Рияда составляет три года.

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Напомним, Банега начал профессиональную карьеру футболиста в 2007 году в аргентинском Бока Хуниорс. Через год он перебрался в стан Валенсии, где провел в аренде по одному сезону в мадридском Атлетико и аргентинском Ньюэллс Олд Бойз. С 2014 по 2016 годы выступал за Севилью, откуда перешел в миланский Интер. Однако уже в следующем сезоне футболист вернулся в севильский клуб.

В текущем сезоне Банега принял участие в 23 матчах своей команды, в которых отметился 2 забитыми мячами и отдал 7 результативных передач. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

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