Атлетік розійшовся миром із Еспаньйолом: 21-й тур Ла Ліги, субота

У першому суботньому матчі чемпіонату Іспанії Еспаньйол вирвав нічию в Атлетіка з Більбао.

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

Еспаньйол – Атлетік – 1:1

Голи: Ембарба, 63 – Вільялібре, 11

Алавес – Вільяреал – початок о 19:30

Севілья – Гранада – початок о 22:00

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У Барселоні місцевий Еспаньйол і Атлетік жваво розпочали поєдинок, що призвело до забитого м'яча вже на 11-й хвилині. Це Муньяїн після цікавого розіграша кутового знайшов у центрі штрафного майданчика Вільялібре, а Асьєр потужно пробив у нижній кут із розвороту. Гол вивів "папуг" із рівноваги, а баски продовжили тиснути й мали ще кілька нагод розвинути свій успіх. Під кінець першого тайму Еспаньйол вирівняв гру, та відігратися до перерви не зумів.

Атлетік впевнено розпочав другий тайм,але неочікувано рахунок зрівняв Еспаньйол. Після навісу у штрафний майданчик та короткого розіграшу Де Томас пробив з льоту та зрівняв рахунок. Надалі, попри усі старання, жодна з команд не змогла забити.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії