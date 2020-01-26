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Команди Зінченка та Маліновського лідирують у топ-5 ліг Європи за кількістю забитих м’ячів

10:58 206 Читать на русском
Команди Зінченка та Маліновського лідирують у топ-5 ліг Європи за кількістю забитих м’ячів
Йосіп Ілічіч – автор хет-трику у матчі проти Торіно / Твіттер ФК Аталанта

Клуби двох представників збірної України – Олександра Зінченка та Руслана Маліновського – демонструють феноменальну результативність.

Після вчорашнього розгрому, який Аталанта вчинила над Торіно, забивши у ворота "гранатових" сім сухих м’ячів, команда Руслана Маліновського піднялась на чисту другу сходинку серед команд, які забили найбільшу кількість голів у п’яти найпопулярніших чемпіонатах Європи, повідомляє Squawka Football.

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Бергамський клуб вийшов у лідери Серії А по забитих голах – 57 влучних пострілів у 21 матчі. До слова, це на 18 результативних ударів більше, аніж у лідера чемпіонату – Ювентуса. Кращий показник у п'ятірці найпотужніших ліг Європи лише у англійського Манчестер Сіті – команда Зінченка зуміла відзначитись у воротах суперника 65 разів у 24 іграх.

Цікаво, що до топ-10 найрезультативніших команд цього сезону увійшло по три представники від Англії та Німеччини, дві італійські команди і по одній від Іспанії та Франції.

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