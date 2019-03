Балотеллі забив у кожному з 5-ти перших матчів за Марсель у Лізі 1 – такого не було 50 років

Форвард Марселя Маріо Балотеллі відзначився цікавим досягненням.

Італійський нападник відзначився дублем у матчі 30-го туру чемпіонату Франції у ворота Анже, тим самим встановивши досягнення, якого не було 50 років.

Ліга 1: Марсель з дублем від Балотеллі безглуздо втратив очки в матчі проти Анже

Балотеллі забиває у кожному з перших п'яти матчах за Марсель у Лізі 1, він став першим з 1969 року, кому це вдалось. Тоді за 9 своїх дебютних матчах відзначався Йосип Скоблар.

Марсель визначиться з майбутнім Балотеллі по завершенні сезону

Нагадаємо, Балотеллі перейшов у Марсель під час зимового трансферного вікна з Ніцци.

