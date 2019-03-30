Ліга 1: Марсель з дублем від Балотеллі безглуздо втратив очки в матчі проти Анже

Марсель у матчі 30 туру Ліги 1 несподівано не зміг обіграти вдома Анже, через що суттєво зменшив свої шанси на зону Ліги чемпіонів.

Франція. Ліга 1, 30-й тур

Марсель – Анже – 2:2

Голи: Балотеллі, 4, 16 – Мангані, 36 (пен.), 77 (пен.)

Важлива перемога Ліона над Ренном у боротьбі за Лігу чемпіонів – відео гола та огляд матчу

Марсель у рамках 30 туру Ліги 1 вдома приймав Анже. Підопічні Руді Гарсії вже на 16-й хвилині вигравали з перевагою в 2 м'ячі після дублю Маріо Балотеллі. Але всі жахи "провансальців" були ще попереду.

Ще в першому таймі гості заробили перше пенальті, яке реалізував Томас Мангані, а в заключній 15-хвилинці другого тайму той таки Мангані ще раз забив із позначки. Таким чином, Анже відібрав очки у Марселя.

Клуб з півдня Франції із 48 очками в активі тепер вже на 8 очок відстає від третього Ліона і має примарні шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів. Анже перебуває на 11 позиції з 37 пунктами.