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Балотелли забил в каждом из 5 первых матчей за Марсель в Лиге 1 – такого не было 50 лет

08:51 15 Читати українською
Балотелли забил в каждом из 5 первых матчей за Марсель в Лиге 1 – такого не было 50 лет
Марио Балотелли

Форвард Марселя Марио Балотелли отличился интересным достижением.

 

Итальянский нападающий отметился дублем в матче 30 тура чемпионата Франции в ворота Анже, тем самым установив достижение, которого не было 50 лет.

Лига 1: Марсель с дублем от Балотелли бессмысленно потерял очки в матче против Анже

Балотелли забивает в каждом из первых 5 матчах за Марсель в Лиге 1, он стал первым с 1969-го года, кому это удалось. Тогда в 9 своих дебютных матчах отмечался Иосиф Скоблар.

Марсель определится с будущим Балотелли по окончании сезона

Напомним, Балотелли перешел в Марсель во время зимнего трансферного окна из Ниццы.

Теги
Марсель Марсель Франция Марсель - Анже Марио Балотелли Марио Балотелли
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