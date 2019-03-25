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Марсель визначиться з майбутнім Балотеллі по завершенні сезону

14:04 312 Читать на русском
Марсель визначиться з майбутнім Балотеллі по завершенні сезону
Маріо Балотеллі з партнером / The National

Французький Марсель влітку вирішить, чи продовжувати контракт з Маріо Балотеллі після вражаючого старту італійця у новому клубі.

"Це правда, що я повірив в нього з самого початку. По-перше, мене потішило те, що він зробив заяви про наміри залишитися. Я ще більше переконався, що прийняв вірне рішення.

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Тепер все залежить від багатьох факторів, але остаточно ми ще не визначились. Я очікую від Маріо Балотеллі, що він продовжить вписуватися в цю команду, забивати голи і віддавати гольові передачі", – заявив президент Марселя Жак-Анрі Ейро в коментарі Le Dauphine.

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Нагадаємо, що Маріо Балотеллі приєднався до Марселя взимку і за 8 матчів встиг забити 5 голів.

Теги
Марсель Марсель Франція Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі
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