Марсель визначиться з майбутнім Балотеллі по завершенні сезону

Французький Марсель влітку вирішить, чи продовжувати контракт з Маріо Балотеллі після вражаючого старту італійця у новому клубі.

"Це правда, що я повірив в нього з самого початку. По-перше, мене потішило те, що він зробив заяви про наміри залишитися. Я ще більше переконався, що прийняв вірне рішення.

Балотеллі зняв сторіс в Instagram відразу після голу в ворота Сент-Етьєна

Тепер все залежить від багатьох факторів, але остаточно ми ще не визначились. Я очікую від Маріо Балотеллі, що він продовжить вписуватися в цю команду, забивати голи і віддавати гольові передачі", – заявив президент Марселя Жак-Анрі Ейро в коментарі Le Dauphine.

Ліга 1: Сент-Етьєн удев'ятьох поступився Ліллю, Марсель мінімально переграв Ніццу та інші матчі неділі

Нагадаємо, що Маріо Балотеллі приєднався до Марселя взимку і за 8 матчів встиг забити 5 голів.