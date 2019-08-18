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Балотеллі став гравцем Брешії

21:02 393 Читать на русском
Балотеллі став гравцем Брешії
Маріо Балотеллі / LaPresse

Італійська Брешія офіційно підписала форварда місцевої національної команди Маріо Балотеллі.

Про завершення трансферу опального нападника "ластівки" повідомили на офіційному сайті клубу.

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Балотеллі підписав багаторічний контракт із Брешією, але його умови наразі залишаються невідомими. Італійські ЗМІ очікують, що нападник зароблятиме 1,5 млн євро на рік плюс бонуси за ігри, забиті м'ячі, виступи за збірну Італії та збереження прописки в еліті. Офіційна презентація Бало відбудеться у понеділок.

До слова, Маріо Балотеллі виріс у Брешії, а його родина досі там мешкає. За час ігрової кар'єри в його активі виступи у міланському Інтері, Манчестер Сіті, Мілані, Ліверпулі, Ніцці та Марселі.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Брешія Брешія Італія
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