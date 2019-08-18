Балотеллі став гравцем Брешії

Італійська Брешія офіційно підписала форварда місцевої національної команди Маріо Балотеллі.

Про завершення трансферу опального нападника "ластівки" повідомили на офіційному сайті клубу.

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Балотеллі підписав багаторічний контракт із Брешією, але його умови наразі залишаються невідомими. Італійські ЗМІ очікують, що нападник зароблятиме 1,5 млн євро на рік плюс бонуси за ігри, забиті м'ячі, виступи за збірну Італії та збереження прописки в еліті. Офіційна презентація Бало відбудеться у понеділок.

До слова, Маріо Балотеллі виріс у Брешії, а його родина досі там мешкає. За час ігрової кар'єри в його активі виступи у міланському Інтері, Манчестер Сіті, Мілані, Ліверпулі, Ніцці та Марселі.