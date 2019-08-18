Балотелли стал игроком Брешии

Итальянский Брешия официально подписала форварда местной национальной команды Марио Балотелли.

О завершении трансфера опального нападающего "ласточки" сообщили посредством официального сайта клуба.

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Балотелли подписал многолетний контракт с Брешией, но его условия пока остаются неизвестными. Итальянские СМИ ожидают, что нападающий будет зарабатывать 1,5 млн евро в год плюс бонусы за игры, забитые мячи, выступления за сборную Италии и сохранение прописки в элите. Официальная презентация Бало состоится в понедельник.

К слову, Марио Балотелли вырос в Брешии, а его семья до сих пор там живет. За время игровой карьеры в его активе выступления за миланский Интер, Манчестер Сити, Милан, Ливерпуль, Ниццу и Марсель.