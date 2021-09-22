Це був справді унікальний поєдинок. Достатньо вже того, що "орли" вели з рахунком 3:0, але гості знайшли у собі сили на героїчний камбек. У підсумку – нічия 3:3.

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Однак такий результат затьмарив собою Маріо Балотеллі. Італієць забив неймовірний гол з далекої відстані та продемонстрував, що пам'ятає своїх кривдників. Форвард яскраво відсвяткував забитий м'яч перед лавою для запасних суперника, спровокувавши невеличку сутичку. Однак ціль у футболіста була цілком конкретна.

Річ у тому, що нинішній наставник Бешикташа Серджен Ялчін у далекому 2013 році заявив, що "у Балотеллі немає мізків". Все через славнозвісний момент із матчу Манчестер Сіті та Лос-Анджелес Гелаксі, в якому Маріо намагався забити ударом п'ятою у порожні ворота, але схибив.

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