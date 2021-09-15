Перед поєдинком групового етапу Ліги чемпіонів Янг Бойз – Манчестер Юнайтед трапився неприємний інцидент.

Роналду ударом збив дівчину-стюарда на розминці – Кріш відзначився благородним вчинком, а "жертва" не була даремною

Під час розминки зірка гостей Кріштіану Роналду потужно пробив по воротах, але поцілив у жінку-стюарда. Постріл португальця миттєво повалив стюарда на землю. Коли навколо неї зібрались колеги, підійшов і сам португалець, але на той час постраждала навряд чи розуміла, що у неї просить вибачення один з найкращих футболістів в історії.

Роналду після гри знайшов жінку та подарував їй свою футболку, в якій забив перший гол у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Стюард була в захваті від щастя, на відміну від Роналду, який з понурим виглядом покидав поле, адже його команда безвольно програла на останніх хвилинах (1:2).

Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розписали нічию у серії пенальті