Это был действительно уникальный поединок. Достаточно уже того, что "орлы" вели со счетом 3:0, но гости нашли в себе силы на героический камбэк. В итоге – ничья 3:3.

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Однако такой результат затмил собой Марио Балотелли. Итальянец забил невероятный гол с дальней дистанции и продемонстрировал, что помнит своих обидчиков. Форвард ярко отпраздновал забитый мяч перед скамьей запасных соперника, спровоцировав небольшую потасовку. Однако цель у футболиста была вполне конкретная.

Дело в том, что нынешний наставник Бешикташа Серджен Ялчин в далеком 2013 году заявил, что "у Балотелли нет мозгов". Все из-за знаменитого момент из матча Манчестер Сити и Лос-Анджелес Гэлакси, в котором Марио пытался забить ударом пяткой в ​​пустые ворота, но промахнулся.

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